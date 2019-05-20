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Кличко проверил на прочность стеклянный пол нового пешеходного моста

Понедельник, 20 мая 2019, 01:41

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о завершающем этапе строительства пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и "Крещатым".

Об этом глава столицы сообщил на своей странице в facebook.

"Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет потрясающе красивым", - написал он.

Кличко опубликовал видео, на котором он становится на стеклянное покрытие на смотровой площадке над Владимирским спуском. Он сообщил, что это закаленное, многослойное стекло и ступил на него, но добавил, что покрытие еще будут проверять.

Напоминаем:

  • Мэрия Киева планировала построить этот мост еще в 2013 году. Его сооружение началось в 2018 году. Длина моста составляет 206 метров, а выстота в самой высокой точке - 32 метра. Стоимость строительно-монтажных работ - 260 млн грн. Завершить строительство планируют в єтом году ко Дню Киева, 26 мая.

Темы: КиевВиталий Кличко
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