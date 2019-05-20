Кличко проверил на прочность стеклянный пол нового пешеходного моста

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о завершающем этапе строительства пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и "Крещатым".

Об этом глава столицы сообщил на своей странице в facebook.

"Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет потрясающе красивым", - написал он.

Кличко опубликовал видео, на котором он становится на стеклянное покрытие на смотровой площадке над Владимирским спуском. Он сообщил, что это закаленное, многослойное стекло и ступил на него, но добавил, что покрытие еще будут проверять.

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