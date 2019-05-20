Кличко проверил на прочность стеклянный пол нового пешеходного моста
1593 просмотра
Понедельник, 20 мая 2019, 01:41
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о завершающем этапе строительства пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и "Крещатым".
Об этом глава столицы сообщил на своей странице в facebook.
"Друзья! Завершающий этап работ на нашем пешеходном мосту. Объект будет потрясающе красивым", - написал он.
Кличко опубликовал видео, на котором он становится на стеклянное покрытие на смотровой площадке над Владимирским спуском. Он сообщил, что это закаленное, многослойное стекло и ступил на него, но добавил, что покрытие еще будут проверять.
Напоминаем:
- Мэрия Киева планировала построить этот мост еще в 2013 году. Его сооружение началось в 2018 году. Длина моста составляет 206 метров, а выстота в самой высокой точке - 32 метра. Стоимость строительно-монтажных работ - 260 млн грн. Завершить строительство планируют в єтом году ко Дню Киева, 26 мая.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua