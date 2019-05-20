Трамп пригрозив Ірану знищенням
Понеділок, 20 травня 2019, 02:22
Президент США Дональд Трамп попередив, що початок військових дій між США та Іраном стане кінцем цієї східної країни.
Про це Трамп написав у Twitter.
"Якщо Іран хоче воювати, то це стане офіційним кінцем Ірану. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам", - заявив Трамп.
If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 травня 2019 р.
Нагадуємо:
- Представники уряду США заявили, що Іран мобілізував групи в Іраку і Сирії для нападу на американців. Тому минулого тижня США направили шість військових кораблів, систему ПРО і морську піхоту в Перську затоку і Аравійське море.
- Раніше Іран оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.