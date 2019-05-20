Трамп пригрозив Ірану знищенням

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Понеділок, 20 травня 2019, 02:22

Президент США Дональд Трамп попередив, що початок військових дій між США та Іраном стане кінцем цієї східної країни.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Якщо Іран хоче воювати, то це стане офіційним кінцем Ірану. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам", - заявив Трамп.

Нагадуємо:

  • Представники уряду США заявили, що Іран мобілізував групи в Іраку і Сирії для нападу на американців. Тому минулого тижня США направили шість військових кораблів, систему ПРО і морську піхоту в Перську затоку і Аравійське море.
  • Раніше Іран оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.

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Теми: США Трамп Іран ядерна зброя


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