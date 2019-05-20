Трамп пригрозив Ірану знищенням

Президент США Дональд Трамп попередив, що початок військових дій між США та Іраном стане кінцем цієї східної країни.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Якщо Іран хоче воювати, то це стане офіційним кінцем Ірану. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам", - заявив Трамп.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 травня 2019 р.

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