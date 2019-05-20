Трамп пригрозил Ирану уничтожением

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Понедельник, 20 мая 2019, 02:22

Президент США Дональд Трамп предупредил, что начало военных действий между США и Ираном станет концом этой восточной страны.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Если Иран хочет воевать, то это стане официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", - заявил Трамп.

Напомним:

  • Представители правительства США заявили, что Иран мобилизовал группы в Ираке и Сирии для нападения на американцев. Поэтому на прошлой неделе США направили шесть военных кораблей, систему ПРО и морскую пехоту в Персидский залив и Аравийское море.
  • Ранее Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.

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Темы: США Трамп Иран ядерное оружие


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