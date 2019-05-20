Генсек ООН написав листа Зеленському зі словами підтримки України

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Понеділок, 20 травня 2019, 04:42

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав листа новообраному Президенту України Володимиру Зеленському, де висловив підтримку мирного врегулювання на сході України і запевнив у підтримці ООН України.

Про це йдеться в копії листа від 13 травня, яке є в розпорядженні українських журналістів, акредитованих при ООН, пише Укрінформ.

"Хочу висловити мої щирі вітання і найкращі побажання у зв'язку з Вашим обранням на посаду Президента України", - йдеться в документі.

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Генсек ООН висловив переконання, що за президентства Зеленського Україна і надалі буде мати "чудові стосунки" з ООН. За його словами, Координатор системи ООН в Україні, як і вся місцева команда організації, готові надавати всебічну підтримку у втіленні Україною Цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, а також сприяти проведенню реформ.

"Користуючись нагодою, хочу висловити повну підтримку ООН найважливіших зусиль Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи в Мінську і Організації з безпеки і співробітництва в Європі у розв'язанні конфлікту на сході України. Закликаю всі сторони оживити дипломатичні зусилля в дусі конструктивного діалогу, з метою втілення Мінських домовленостей", - додав він.

Гутерріш в черговий раз підкреслив, що Організація Об'єднаних Націй віддана суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

"Бажаю Вам усіляких успіхів у виконанні покладених на вас обов'язків і запевняю, що ООН готова Вас в цьому підтримувати", - зазначив генсек ООН.

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Теми: ООН Зеленський


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