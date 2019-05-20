Генсек ООН написал письмо Зеленскому со словами поддержки Украины

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Понедельник, 20 мая 2019, 04:42

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому, где выразил поддержку мирному урегулированию на востоке Украины и заверил в поддержке ООН Украины.

Об этом говорится в копии письма от 13 мая, которое есть в распоряжении украинских журналистов, аккредитованных при ООН, пишет Укринформ.

"Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим избранием на должность Президента Украины", - говорится в документе.

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Генсек ООН выразил убеждение, что при президентстве Зеленского Украина и в дальнейшем будет иметь "отличные отношения" с ООН. По его словам, Координатор системы ООН в Украине, как и вся местная команда организации, готовы оказывать всестороннюю поддержку в воплощении Украиной Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, а также способствовать проведению реформ.

"Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН важнейших усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, с целью воплощения Минских договоренностей", - добавил он.

Гутерриш в очередной раз подчеркнул, что Организация Объединенных Наций отдана суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

"Желаю Вам всяческих успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готово Вас в этом поддерживать", - отметил генсек ООН.

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Темы: ООН Зеленский


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