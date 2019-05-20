У Бразилії невідомі розстріляли в барі 11 осіб

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Понеділок, 20 травня 2019, 07:29

Група озброєних людей влаштувала стрілянину в барі в столиці північного бразильського штату Пара, 11 людей вбито.

Про це пише AP.

Агентство державної безпеки підтвердило тільки те, що шість жінок і п'ять чоловіків загинули в результаті інциденту в районі Гуама міста Белем.

На новинному сайті G1 йдеться, що за даними поліції, в нападі брали участь сім озброєних людей. Нападники прибули в бар на одному мотоциклі і трьох автомобілях.

Велика частина насильства в Бразилії пов'язана зі злочинними бандами.

У Ріо-де-Жанейро, другому за величиною місті країни, щодня відбуваються перестрілки між конкуруючими бандами, а також між поліцією і злочинцями.

У 2017 році в Бразилії було скоєно рекордну кількість вбивств - 64 тисячі. Згідно зі статистикою, 70% з них скоєно за допомогою вогнепальної зброї.

Як зазначає агентство, одна з головних обіцянок нового президента Джаїра Больсонаро полягала в тому, що він послабить суворі закони про зброю в Бразилії, стверджуючи, що, оскільки злочинці добре озброєні незаконно отриманою зброєю, "порядні громадяни" повинні мати право захищати себе законно купленою зброєю .

Болсонаро виконав цю передвиборчу обіцянку двома президентськими указами, які полегшують купівлю зброї, хоча федеральні прокурори намагаються змусити суди заблокувати цей крок.

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Теми: Бразилія кримінал


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