У Бразилії невідомі розстріляли в барі 11 осіб

Група озброєних людей влаштувала стрілянину в барі в столиці північного бразильського штату Пара, 11 людей вбито.

Про це пише AP.

Агентство державної безпеки підтвердило тільки те, що шість жінок і п'ять чоловіків загинули в результаті інциденту в районі Гуама міста Белем.

Uma chacina deixa 11 mortos em um bar no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com a polícia, sete homens armados chegaram no local e dispararam contra as vítimas. Seis homens e cinco mulheres morreram. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Foto: Jalilia Messias pic.twitter.com/Mgd6dtu5hi — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) 19 травня 2019 р.

На новинному сайті G1 йдеться, що за даними поліції, в нападі брали участь сім озброєних людей. Нападники прибули в бар на одному мотоциклі і трьох автомобілях.

Велика частина насильства в Бразилії пов'язана зі злочинними бандами.

У Ріо-де-Жанейро, другому за величиною місті країни, щодня відбуваються перестрілки між конкуруючими бандами, а також між поліцією і злочинцями.

У 2017 році в Бразилії було скоєно рекордну кількість вбивств - 64 тисячі. Згідно зі статистикою, 70% з них скоєно за допомогою вогнепальної зброї.

Як зазначає агентство, одна з головних обіцянок нового президента Джаїра Больсонаро полягала в тому, що він послабить суворі закони про зброю в Бразилії, стверджуючи, що, оскільки злочинці добре озброєні незаконно отриманою зброєю, "порядні громадяни" повинні мати право захищати себе законно купленою зброєю .

Болсонаро виконав цю передвиборчу обіцянку двома президентськими указами, які полегшують купівлю зброї, хоча федеральні прокурори намагаються змусити суди заблокувати цей крок.