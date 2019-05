У Бразилії невідомі розстріляли в барі 11 осіб

Група озброєних людей влаштувала стрілянину в барі в столиці північного бразильського штату Пара, 11 людей вбито.

Про це пише AP.

Агентство державної безпеки підтвердило тільки те, що шість жінок і п'ять чоловіків загинули в результаті інциденту в районі Гуама міста Белем.

Uma chacina deixa 11 mortos em um bar no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com a polícia, sete homens armados chegaram no local e dispararam contra as vítimas. Seis homens e cinco mulheres morreram. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Foto: Jalilia Messias pic.twitter.com/Mgd6dtu5hi