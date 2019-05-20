Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бразилии неизвестные расстреляли в баре 11 человек

Понедельник, 20 мая 2019, 07:29

Группа вооруженных людей устроила стрельбу в баре в столице северного бразильского штата Пара, 11 человек убиты.

Об этом пишет AP.

Агентство государственной безопасности подтвердило только то, что шесть женщин и пять мужчин погибли в результате инцидента в районе Гуама города Белем.

На новостном сайте G1 говорится, что по данным полиции, в нападении участвовали семь вооруженных людей. Нападавшие прибыли в бар на одном мотоцикле и трех автомобилях.

Большая часть насилия в Бразилии связана с преступными бандами.

В Рио-де-Жанейро, втором по величине городе страны, ежедневно происходят перестрелки между конкурирующими бандами, а также между полицией и преступниками.

В 2017 году в Бразилии было совершено рекордное количество убийств – 64 тысячи. Согласно статистике, 70% из них совершено с помощью огнестрельного оружия.

Как отмечает агентство, одно из главных обещаний нового президента Джаира Больсонаро состояло в том, что он ослабит строгие законы об оружии в Бразилии, утверждая, что, поскольку преступники хорошо вооружены незаконно полученным оружием, "порядочные граждане" должны иметь право защищать себя законно купленным оружием.

Болсонаро выполнил это предвыборное обещание двумя президентскими указами, которые облегчают покупку оружия, хотя федеральные прокуроры пытаются заставить суды заблокировать этот шаг.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилиякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Бразилия
У Украины снова появился посол в Бразилии
Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского – WSJ
Президент Бразилии отказался приехать в Россию по приглашению Путина
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: