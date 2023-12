В Бразилии неизвестные расстреляли в баре 11 человек

Группа вооруженных людей устроила стрельбу в баре в столице северного бразильского штата Пара, 11 человек убиты.

Об этом пишет AP.

Агентство государственной безопасности подтвердило только то, что шесть женщин и пять мужчин погибли в результате инцидента в районе Гуама города Белем.

Uma chacina deixa 11 mortos em um bar no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com a polícia, sete homens armados chegaram no local e dispararam contra as vítimas. Seis homens e cinco mulheres morreram. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Foto: Jalilia Messias pic.twitter.com/Mgd6dtu5hi