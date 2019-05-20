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Війна на сході: 11 обстрілів за добу, ворог застосовує артилерію та міномети

Понеділок, 20 травня 2019, 07:56

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 100 мм та мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • з артилерійських систем калібру 100 мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Троїцьке;
  • двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі населених пунктів Павлопіль і Чермалик;
  • двічі зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Мар’їнка і Красногорівка;
  • зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
  • двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка і села Водяне;
  • з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новогригорівка.
  • В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:
  • з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Золоте-4;
  • з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новгородське.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 19 травня одного окупанта було знищено, ще одного – поранено.

Станом на 7:00 20 травня ворог двічі обстріляв позиції ООС в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

  • зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Гнутове;
  • з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля села Старогнатівка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. У відповідь на кожний обстріл українські підрозділи відкривали вогонь, втрати ворога уточнюються.

Теми: ООСбойові дії
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