Турчинов подав у відставку
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку.
Про це "Українській правді" повідомили у його прес-службі.
Турчинов вказує, що пов’язує таке рішення з припиненням повноважень чинного президента Петра Порошенка.
"Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", – зазначає секретар РНБО.
Турчинов перебував на посаді секретаря РНБО України з січня 2015 року.
У прес-службі РНБО зазначають, що за цей період були зроблені суттєві кроки по зміцненню оборони та безпеки країни.
Серед ухвалених рішень названо:
- нову Стратегію національної безпеки України,
- Воєнну доктрину України,
- Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України,
- Стратегію кібербезпеки України,
- затверджено Стратегічний оборонний бюлетень України,
- Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період,
- Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні,
- Доктрину інформаційної безпеки України,
- пакет нормативно-правових актів щодо санкційної політики держави. Відповідно до закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо застосування санкцій стосовно 3140 фізичних і 1193 юридичних осіб.
Зазначається, що Турчинов сприяв відродженню українського оборонно-промислового комплексу: "відновлено виробництво та створено нові підприємства, які забезпечують ЗСУ й інші силові структури всією необхідною зброєю та військовою технікою".
"Під його безпосереднім керівництвом у найкоротші терміни почали вироблятися ракетні комплекси, зокрема, "Вільха", "Вільха-М", "Нептун" тощо", – наголошують в РНБО.
Вказано також, що Турчинов регулярно відвідував зону бойових дій.
Читайте також: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1
Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2
Нагадаємо:
25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення чинного президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенком є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.
4 березня президент звільнив Гладковського з РНБО.
6 березня Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки та оборони заявив, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua