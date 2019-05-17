Турчинов подав у відставку

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку.

Про це "Українській правді" повідомили у його прес-службі.

Турчинов вказує, що пов’язує таке рішення з припиненням повноважень чинного президента Петра Порошенка.

"Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", – зазначає секретар РНБО.

Турчинов перебував на посаді секретаря РНБО України з січня 2015 року.

У прес-службі РНБО зазначають, що за цей період були зроблені суттєві кроки по зміцненню оборони та безпеки країни.

Серед ухвалених рішень названо:

нову Стратегію національної безпеки України,

Воєнну доктрину України,

Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України,

Стратегію кібербезпеки України,

затверджено Стратегічний оборонний бюлетень України,

Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період,

Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні,

Доктрину інформаційної безпеки України,

пакет нормативно-правових актів щодо санкційної політики держави. Відповідно до закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо застосування санкцій стосовно 3140 фізичних і 1193 юридичних осіб.

Зазначається, що Турчинов сприяв відродженню українського оборонно-промислового комплексу: "відновлено виробництво та створено нові підприємства, які забезпечують ЗСУ й інші силові структури всією необхідною зброєю та військовою технікою".

"Під його безпосереднім керівництвом у найкоротші терміни почали вироблятися ракетні комплекси, зокрема, "Вільха", "Вільха-М", "Нептун" тощо", – наголошують в РНБО.

Вказано також, що Турчинов регулярно відвідував зону бойових дій.

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Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення чинного президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенком є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.

4 березня президент звільнив Гладковського з РНБО.

6 березня Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки та оборони заявив, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".