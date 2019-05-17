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Турчинов подав у відставку

П'ятниця, 17 травня 2019, 16:45
Турчинов подав у відставку

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку.

Про це "Українській правді" повідомили у його прес-службі.

 

Турчинов вказує, що пов’язує таке рішення з припиненням повноважень чинного президента Петра Порошенка.

"Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", – зазначає секретар РНБО.

Турчинов перебував на посаді секретаря РНБО України з січня 2015 року.

У прес-службі РНБО зазначають, що за цей період були зроблені суттєві кроки по зміцненню оборони та безпеки країни.

Серед ухвалених рішень названо:

  • нову Стратегію національної безпеки України,
  • Воєнну доктрину України,
  • Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України,
  • Стратегію кібербезпеки України,
  • затверджено Стратегічний оборонний бюлетень України,
  • Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період,
  • Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні,
  • Доктрину інформаційної безпеки України,
  • пакет нормативно-правових актів щодо санкційної політики держави. Відповідно до закону України "Про санкції" Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо застосування санкцій стосовно 3140 фізичних і 1193 юридичних осіб.

Зазначається, що Турчинов сприяв відродженню українського оборонно-промислового комплексу: "відновлено виробництво та створено нові підприємства, які забезпечують ЗСУ й інші силові структури всією необхідною зброєю та військовою технікою".

"Під його безпосереднім керівництвом у найкоротші терміни почали вироблятися ракетні комплекси, зокрема, "Вільха", "Вільха-М", "Нептун" тощо", – наголошують в РНБО.

Вказано також, що Турчинов регулярно відвідував зону бойових дій.

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Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення чинного президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенком є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.

4 березня президент звільнив Гладковського з РНБО.

6 березня Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки та оборони заявив, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром". 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТурчиновРНБО
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