Радник Зеленського сказав, коли представлять голову АП

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Понеділок, 20 травня 2019, 10:03

Радник новообраного президента Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що після інавгурації може бути представлений новий голова Адміністрації президента.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту "Української правди".

На питання, чи знає він ,якою буде його посада, Данилюк відповів, що не знає.

Щодо можливого голови АП, то радник Зеленського запитав, кого б хотіли бачити на цю посаду.

На припущення, чи може це бути, наприклад, Святослав Вакарчук, він відповів: "А він хоче бути головою АП? Запропонуйте, будемо проводити обговорення".

Крім того, щодо припущення, чи може це бути юрист Зеленського Андрій Боган або його представник Сергій Шефір, Данилюк відповів: "І?".

Разом з тим він зазначив, що кандидатуру має призначити президент і відповідне рішення може бути озвучене після інавгурації, 20 травня.

Українська правда

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Теми: Зеленський Данилюк Адміністрація президента


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