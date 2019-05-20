Советник Зеленского сказал, когда представят главу АП

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Понедельник, 20 мая 2019, 10:03

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что после инаугурации может быть представлен новый глава Администрации президента.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту "Украинской правды".

На вопрос, знает ли он, какой будет его должность, Данилюк ответил, что не знает.

Относительно возможного главы АП, советник Зеленского спросил, кого бы хотели видеть на эту должность.

На предположение, может ли это быть, например, Святослав Вакарчук, он ответил: "А он хочет быть главой АП? Предложите, будем проводить обсуждения".

Кроме того, относительно предположения, может ли это быть юрист Зеленского Андрей Боган или его представитель Сергей Шефир, Данилюк ответил: "И?".

Вместе с тем он отметил, что кандидатуру должен назначить президент и соответствующее решение может быть озвучено после инаугурации, 20 мая.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Данилюк Администрация президента


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