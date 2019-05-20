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Зеленський: Кожен з нас – президент

Понеділок, 20 травня 2019, 10:39

Шостий президент України Володимир Зеленський закликає українців розділити з ним відповідальність за майбутнє країни.

Про це він сказав, виголошуючи промову на урочистому засіданні Верховної Ради 20 травня.

"Після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: "Пап, я по телевізору бачив… кажуть, що Зеленський – президент. Тоді це прозвучало як дитячий жарт, але згодом я зрозумів, що насправді, це істина. Тому що, кожен з нас – президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100%. Це наша спільна перемога і це наш спільний шанс. Кожен з нас президент", – сказав Зеленський.

"Відсьогодні кожен з нас несе відповідальність за Україну, яку ми залишаємо своїм дітям. Кожен з нас загинув на Донбасі, кожного дня ми втрачаємо кожного з нас. Кожен з нас – переселенець, заробітчанин… Але ми все це подолаємо, адже ми всі українці. Не існує більших чи менших. Кожен з нас – українець: від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя, у Львові, Харкові, у Донецьку, Дніпрі і Одесі. Ми маємо бути єдині, адже тільки тоді – ми сильні", – заявив президент.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

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