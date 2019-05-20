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Зеленский: Каждый из нас – президент

Понедельник, 20 мая 2019, 10:39

Шестой президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев разделить с ним ответственность за будущее страны.

Об этом он сказал, произнося речь на торжественном заседании Верховной Рады 20 мая.

"После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Пап, я по телевизору видел... говорят, что Зеленский - президент". Тогда это прозвучало как детская шутка, но потом я понял, что на самом деле, это истина. Потому что, каждый из нас - президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100%. Это наша общая победа и это наш общий шанс. Каждый из нас президент", - сказал Зеленский.

"С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям. Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас. Каждый из нас - переселенец, заробитчанин... Но мы все это преодолеем, ведь мы все украинцы. Не существует больших или меньших. Каждый из нас - украинец. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, в Донецке, Днипре и Одессе. Мы должны быть едины, ведь только тогда - мы сильны", - заявил президент.

Украинская правда
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