Зеленский: Каждый из нас – президент

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Понедельник, 20 мая 2019, 10:39

Шестой президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев разделить с ним ответственность за будущее страны.

Об этом он сказал, произнося речь на торжественном заседании Верховной Рады 20 мая.

"После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Пап, я по телевизору видел... говорят, что Зеленский - президент". Тогда это прозвучало как детская шутка, но потом я понял, что на самом деле, это истина. Потому что, каждый из нас - президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100%. Это наша общая победа и это наш общий шанс. Каждый из нас президент", - сказал Зеленский.

Дополняется ...

Украинская правда

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