Зеленський: Без вагань готовий втратити посаду заради миру

Президент Володимир Зеленський заявляє, що готовий піти на все і без вагань втратити посаду глави держави, якщо це наблизить мир на Донбасі.

Про це він сказав під час урочистої промови у Верховній Раді під час інавгурації.

"Мене часто питали, на що ви готові заради припинення вогню. Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей. На що? Можу запевнити, що задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я точно не боюсь приймати складні рішення, втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир", - сказав Зеленський.

Ці слова зустріли довгими оплесками.

"Не втрачаючи наші території. Ніколи", - додав президент.

На ці слова присутні у парламенті почали вставати, продовжуючи аплодувати.

"Не ми почали цю війну, але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу, але (тут Зеленський раптом перейшов на російську мову – ред.) я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", - сказав Зеленський.

Наступним своїм викликом він назвав повернення втрачених територій.

"Чесно кажучи, це формулювання не зовсім коректне, бо неможливо втратити те, що й так наше по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля, де ми втратили не тільки території, ми втратили найголовніше – людей", - сказав президент.

"И сегодня мы просто должны – я уверен, они нас слышат, – возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Вони не чужі, вони наші, вони українці", - сказав Зеленський.

На це лідер Радикальної партії Олег Ляшко почав щось вигукувати.

"Вибачте… Вони розуміють українську мову? Так. Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пане Ляшко", - відповів Зеленський.

"Бо українець, ми всі українці, де б ми не жили, українець – це не в паспорті, українець – це тут, у серці", - додав президент.

"Я точно це знаю. Від бійців, які захищають нашу країну, наших героїв, як україномовних, так і русскоговорящих. Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. І я зроблю все, аби ви (військові – ред.) відчували повагу – це гідне, а головне стабільне фінансове забезпечення, це ваші житлові умови, стабільні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин. Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, творити їх", - підсумував Зеленський.