Зеленский: Без колебаний готов потерять должность ради мира

Президент Владимир Зеленский заявляет, что готов пойти на все и без колебаний потерять пост главы государства, если это приблизит мир на Донбассе.

Об этом он сказал во время торжественной речи в Верховной Раде во время инаугурации.

"Меня часто спрашивали, на что вы готовы ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, что для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения, терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - сказал Зеленский.

Эти слова встретили долгими аплодисментами.

"Не теряя наши территории. Никогда", - добавил президент.

На эти слова присутствующие в парламенте начали вставать, продолжая аплодировать.

"Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, но (здесь Зеленский вдруг перешел на русский язык – ред.), я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", - сказал Зеленский.

Следующим своим вызовом он назвал возвращение утраченных территорий.

"Честно говоря, эта формулировка не совсем корректна, так как невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – людей", - сказал президент.

"И сегодня мы просто должны – я уверен, они нас слышат, – возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власти не сделала ничего, чтоб они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы", - сказал Зеленский.

На это лидер Радикальной партии Олег Ляшко начал что-то выкрикивать.

"Простите... Они понимают украинский язык? Да. Спасибо. Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко", - ответил Зеленский.

"Потому что украинец, мы все украинцы, где бы мы ни жили, украинец – это не в паспорте, украинец – это здесь, в сердце", - добавил президент.

"Я точно это знаю. От бойцов, защищают нашу страну, наших героев, как украиноязычных, так и русскоговорящих. Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые отдают жизнь за страну каждый день. И я сделаю все, чтобы вы (военные – ред.) чувствовали уважение – это достойное, а главное стабильное финансовое обеспечение, это ваши жилищные условия, стабильные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей. Нужно не говорить о стандартах НАТО, творить их", - подытожил Зеленский.