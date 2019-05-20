На інавгурацію Зеленського приїхали президенти 5 країн

На інавгурацію президента Володимира Зеленського приїхали президенти Грузії, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії, а також були присутні представники інших країн.

Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій.

За його словами, на урочистому засіданні присутні народні депутати України, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та члени уряду, президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.

А також голова та члени Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду та голови вищих спеціалізованих судів України, Голова та члени Центральної виборчої комісії, президент Національної академії наук України, Київський міський голова, голови обласних рад та адміністрацій, предстоятелі церков і релігійних об'єднань України.

Серед іноземних представників на інавгурації були присутні президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Литви Даля Грибаускайте, президент Латвії Раймондс Вейоніс, президент Угорщини Янош Адер.

Крім того на урочисте засідання приїхали голова міллі Меджлісу Азербайджанської республіки Октай Асадов, голова сенату парламенту Чехії Ярослав Кубера, заступник голови сенату парламенту Казахстану Бектас Бекназаров, віце-президент Туреччини Фуат Октай, віце-президент Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марош Шевчовіч, заступник прем'єр-міністра Білорусі Ігор Ляшенко.

Парубій зазначив, що також на інавгурації присутні віце-прем'єр-міністри Болгарії, Вірменії і Румунії.

А також очільники міністерств закордонних справ Польщі Яцек Чапутович і Молдови Тудор Ульяновський.

Від Сполучених Штатів Америки були присутні міністр енергетики США Рік Перрі та спецпредставник США з питань України Курт Волкер, від Канади - міністр оборони Харджит Саджан.

Як оголосив спікер парламенту, на інавгурації прибули також держсекретар з європейських питань Франції, держсекретар з європейських і закордонних справ Хорватії, держміністр у справах країн співдружності та ООН сполученого королівства Великої Британії та Ірландії, колишній президент Німеччини, спецпреставник прем'єр-міністра Японії, член парламенту Австрії, а також представники Словаччини і Вселенського патріархату.

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