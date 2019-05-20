На инаугурацию Зеленского приехали президенты 5 стран

На инаугурацию президента Владимира Зеленского приехали президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии, а также присутствовали представители других стран.

Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий.

По его словам, на торжественном заседании присутствовали народные депутаты Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

А также председатель и члены Конституционного Суда Украины, Председатель Верховного Суда и председатели высших специализированных судов Украины, Председатель и члены Центральной избирательной комиссии, президент Национальной академии наук Украины, Киевский городской голова, председатели областных советов и администраций, предстоятели церквей и религиозных объединений Украины .

Среди иностранных представителей на инаугурации присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд, президент Литовской республики Даля Грибаускайте, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Венгрии Янош Адер.

Кроме того, на торжественное заседание приехали председатель милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель сената парламента Чешской республики Ярослав Куберев, заместитель председателя сената парламента республики Казахстана Бектас Бекназаров, вице-президент Турецкой республики Фуат Октай, вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шевчович, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

Парубий отметил, что также на инаугурации присутствовали вице-премьер-министры Болгарии, Армении и Румынии.

А также руководители министерств иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Молдовы Тудор Ульяновский.

От Соединенных Штатов Америки присутствовали министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, от Канады - министр обороны Харджит Саджан.

Как объявил спикер парламента, на инаугурации прибыли также госсекретарь по европейским вопросам Франции, госсекретарь с европейских и иностранных дел Хорватии, госминистр по делам стран содружества и ООН соединенного королевства Великобритании и Ирландии, бывший президент Германии, спецпреставитель премьер-министра Японии, член парламента Австрии, а также представители Словакии, Турции и Вселенского патриархата.

Напомним: