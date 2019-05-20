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На инаугурацию Зеленского приехали президенты 5 стран

Понедельник, 20 мая 2019, 10:56

На инаугурацию президента Владимира Зеленского приехали президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии, а также присутствовали представители других стран.

Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий.

По его словам, на торжественном заседании присутствовали народные депутаты Украины, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

А также председатель и члены Конституционного Суда Украины, Председатель Верховного Суда и председатели высших специализированных судов Украины, Председатель и члены Центральной избирательной комиссии, президент Национальной академии наук Украины, Киевский городской голова, председатели областных советов и администраций, предстоятели церквей и религиозных объединений Украины.

Среди иностранных представителей на инаугурации присутствовали президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Венгрии Янош Адер.

 

Кроме того, на торжественное заседание приехали председатель милли Меджлиса Азербайджанской республики Октай Асадов, председатель сената парламента Чехии Ярослав Кубера, заместитель председателя сената парламента Казахстана Бектас Бекназаров, вице-президент Турции Фуат Октай, вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шевчович, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

Парубий отметил, что также на инаугурации присутствовали вице-премьер-министры Болгарии, Армении и Румынии.

А также руководители министерств иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Молдовы Тудор Ульяновский.

От Соединенных Штатов Америки присутствовали министр энергетики США Рик Перри и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, от Канады - министр обороны Харджит Саджан.

Как объявил спикер парламента, на инаугурации прибыли также госсекретарь по европейским вопросам Франции, госсекретарь с европейских и иностранных дел Хорватии, госминистр по делам стран содружества и ООН соединенного королевства Великобритании и Ирландии, бывший президент Германии, спецпреставитель  премьер-министра Японии, член парламента Австрии, а также представители Словакии и Вселенского патриархата.

Напомним:

  • Ранее анонсировалось, что на инаугурацию Владимира Зеленского приедут десятки представителей иностранных делегаций, кроме РФ, которую звали на торжественное заседание.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийинаугурация
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