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Зеленський обіцяє "інші можливості" і просить не вішати його портрети

Понеділок, 20 травня 2019, 11:16

Новий президент України Володимир Зеленський закликає не розвішувати його портрети у чиновницьких кабінетах .

Про це він заявив із трибуни Верховної Ради в інаугураційній промові.  

"Моє обрання доводить: громадяни втомилися від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей – можливостей відкатів, потоків, дерибанів", – вважає шостий президент.

"Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом. Де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу", – заявив Зеленський..

"І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, не було, будь ласка, моїх портретів", – сказав він і цю фразу зустріли бурхливими оплесками.

"Бо президент – не ікона, не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі", – додав Зеленський.

Він також зазначив, що "бачить плюс" у тому, що інаугурацію призначили на понеділок: "Сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати".

Зеленський одразу попросив прийняти закони про скасування депутатської недоторканності, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, Виборчий кодекс і "відкриті списки", а також звільнити з посад генпрокурора, голову СБУ, міністра оборони тощо.

Олена Рощенко, Уп

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийінавгурація
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