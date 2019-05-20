ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПУСКАЄ ВЕРХОВНУ РАДУ
Президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.
Про це він сказав під час звернення у Верховній Раді.
"Народні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде. Будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс", - сказав він перед цим.
"І зробіть, будь ласка, відкриті списки", - додав Зеленський.
"А також, я прошу звільнити вас з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора, міністра оборони. І це далеко не все, що ви можете зробити. Але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання", - сказав він, додавши "Слава Україні".
Згідно з Конституцією України позачергові вибори до Верховної Ради призначаються президентом і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
Нагадаємо:
- Команда Зеленського заявляла, що планує розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту.
- У Зеленського вважають, що підставою для цього є відсутність у парламенті коаліції.
- У п’ятницю 17 травня фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції.
- Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
- Також повідомлялося, що якщо буде розпущена коаліція, то новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.