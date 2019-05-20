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ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПУСКАЄ ВЕРХОВНУ РАДУ

Понеділок, 20 травня 2019, 10:45
ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПУСКАЄ ВЕРХОВНУ РАДУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.

Про це він сказав під час звернення у Верховній Раді.

"Народні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде. Будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс", - сказав він перед цим.   

"І зробіть, будь ласка, відкриті списки", - додав Зеленський.

"А також, я прошу звільнити вас з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора, міністра оборони. І це далеко не все, що ви можете зробити. Але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання", - сказав він, додавши "Слава Україні".     

Згідно з Конституцією України позачергові вибори до Верховної Ради призначаються президентом і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Нагадаємо:

  • Команда Зеленського заявляла, що планує розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту. 
  • У Зеленського вважають, що підставою для цього є відсутність у парламенті коаліції.
  • У п’ятницю 17 травня фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції. 
  • Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
  • Також повідомлялося, що якщо буде розпущена коаліція, то новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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