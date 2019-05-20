ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗПУСКАЄ ВЕРХОВНУ РАДУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду.

Про це він сказав під час звернення у Верховній Раді.

"Народні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде. Будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс", - сказав він перед цим.

"І зробіть, будь ласка, відкриті списки", - додав Зеленський.

"А також, я прошу звільнити вас з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора, міністра оборони. І це далеко не все, що ви можете зробити. Але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання", - сказав він, додавши "Слава Україні".

Згідно з Конституцією України позачергові вибори до Верховної Ради призначаються президентом і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Нагадаємо: