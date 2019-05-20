На Україну суне циклон Axel, принесе дощі і похолодання

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Понеділок, 20 травня 2019, 11:37

В найближчі дні в Україну прийде  циклон Axel, який принесе чергові дощі, грози і похолодання.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"В Україну 21 травня накриє циклон Axel закидатиме нам атмосферні фронти. А ті, у свою чергу, закинуть нам чергові дощі, грози та навіть похолодання", - повідомила вона.

За її даними, дощі з грозами найбільш ймовірні знову на Заході України, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, у Кропивницькому та районах, на Черкащині та Одещині, ввечері місцями в Криму.

На решті території - без опадів.

Діденко зазначила, що у західних областях та на Півночі температура повітря знизиться, на Заході до +15+22 градусів, на Півночі до +19+23 градусів. На Півдні та Сході очікується +25+30 градусів.

Вітер південно-східний, 5-12 м/с, можливі пориви до сильного, особливо при грозах. Будьте уважними.

Синоптик додала, що у Києві у вівторок температура повітря знизиться до +22, +23 градусів, вітер буде поривчастим. Є ймовірність дощу з грозою.

Українська правда

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Теми: погода


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