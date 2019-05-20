В Украину идет циклон Axel, принесет дожди и похолодание

8704 просмотра
Понедельник, 20 мая 2019, 11:37

В ближайшие дни в Украине придет циклон Axel, который принесет очередные дожди, грозы и похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Украину 21 мая накроет циклон Axel, который принесет нам атмосферные фронты. А те, в свою очередь, принесут нам очередные дожди, грозы и даже похолодание", - сообщила она.

По ее данным, дожди с грозами наиболее вероятны снова на Западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской областях, вечером местами в Крыму.

На остальной территории - без осадков.

Диденко отметила, что в западных областях и на севере температура воздуха снизится. На Западе до +15 + 22 градусов, на Севере до + 19 + 23 градусов. На юге и востоке ожидается + 25 + 30 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, возможны порывы до сильного, особенно при грозах. Будьте внимательными.

Синоптик добавила, что в Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
В оккупированной Феодосии после ливня подтопило дороги, прервано автомобильное движение 19 мая 2019, 15:56
В воскресенье запад Украины зальют грозы, в ближайшие дни - дожди 19 мая 2019, 09:59
Грозы в Украине: взрыв шаровой молнии, пожар от молнии, подтопления 18 мая 2019, 22:00
Все новости
Главные новости
В Украину идет циклон Axel, принесет дожди и похолодание
В БПП и Народном фронте прокомментировали роспуск Рады
Министр обороны подал в отставку
Зеленский – Кабмину: Вы можете взять бумагу, ручку и освободить места
Все новости
здоровье

Теряете сознание? 5 причин не бежать сразу к врачу

исследование

Болеет кот – проверьте собственные нервы

исследование

Отцы бездельничают 100 минут в выходные, а мамы только 49

Поиск по сайту
Архив
Весь архів