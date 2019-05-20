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В Украине прогнозируют дожди и похолодание

Понедельник, 20 мая 2019, 11:37
В Украине прогнозируют дожди и похолодание

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, грозы и похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"21 мая  циклон Axel будет закидать нам атмосферные фронты. А те, в свою очередь, принесут нам очередные дожди, грозы и даже похолодание", - сообщила она.

По ее данным, дожди с грозами наиболее вероятны снова на Западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Кропивницком и районах, в Черкасской и Одесской областях, вечером местами в Крыму.

На остальной территории - без осадков.

Диденко отметила, что в западных областях и на севере температура воздуха снизится. На Западе до +15 + 22 градусов, на Севере до + 19 + 23 градусов. На юге и востоке ожидается + 25 + 30 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, возможны порывы до сильного, особенно при грозах. Будьте внимательными.

Синоптик добавила, что в Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой.

Украинская правда
Темы: погода
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