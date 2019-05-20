У Кремлі сказали, коли Путін привітає Зеленського

Президент Росії Володимир Путін привітає президента України Володимира Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання ситуації на Донбасі і нормалізації російсько-українських відносин, якщо це станеться.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи буде Путін вітати Зеленського з інавгурацією, повідомляє ТАСС.

"Президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами в справі нормалізації російсько-українських відносин", - сказав він.

Пєсков не став конкретизувати, у чому можуть полягати ці "перші успіхи".

"Але перші успіхи (у відновленні відносин Москви і Києва – ред.) будуть очевидні. Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком", - сказав він.

Пєсков також додав, що найближчим часом у порядку денному Путіна немає ніяких контактів із Зеленським.

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