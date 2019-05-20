Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.

Перед цим голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що під час чергових президентських виборах переміг і є обраним Володимир Зеленський.

Голова Конституційного суду Наталія Шаптала повідомила, що Зеленський виконав усі вимоги, щоб скласти присягу президента України.

Новообраний президент, поклавши руку на Конституцію України і на Пересопницьке Євангеліє, проголосив присягу українському народові.

Присяга президента:

"Я, Зеленський Володимир Олександрович, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Після цього голова КС Наталія Шаптала оголосила: новообраний президент України склав присягу українському народові відповідно до статті 104 Конституції України і вступив на пост президента України.

В залі парламенту присутні президенти усі президенти України окрім Віктора Януковича. Також прибули президенти Грузії, Естонії, Литви, Латвії і Угорщини.

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