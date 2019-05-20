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Прикордонники врятували пораненого втікача від окупантів Донбасу

Понеділок, 20 травня 2019, 12:26

На Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил врятували пораненого утікача від окупаційного режиму.

Про це повідомляє 20 травня Держприкордонслужба.

Зазначається, що 33-річний мешканець окупованого Шахтарська слідував до Маріуполя для постійного проживання. На блокпосту збройних формувань РФ у межах дорожнього коридору "Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь" бойовики під час бесіди з чоловіком забрали його документи, звинуватили у зраді та заявили, що передадуть його "працівникам МГБ".

У якийсь момент залишившись наодинці в приміщенні, громадянин здійснив втечу.

Помітивши чоловіка, що тікав у бік контрольованої території, проросійські найманці відкрили по ньому вогонь на ураження, при цьому не зважаючи на загрозу для життя та здоров’я багатьох інших громадян, які очікували на перетин лінії розмежування.

Пораненого утікача поблизу КПВВ "Гнутове" виявили прикордонники Донецького загону зі складу Об’єднаних сил. Громадянину негайно надали первинну медичну допомогу та проінформували медиків і поліцейських.

 
 

У подальшому чоловіка з пораненнями руки та попереку доставили до одного з лікувальних закладів Маріуполя. Життю потерпілого нічого не загрожує.

Для з’ясування усіх обставин події з громадянином працюють представники правоохоронних органів.

Українська правда
Теми: Донбас
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