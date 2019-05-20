Пограничники спасли раненого беглеца от оккупантов Донбасса

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил спасли раненого беглеца от оккупационного режима.

Об этом сообщает 20 мая Госпогранслужба.

Отмечается, что 33-летний житель оккупированного Шахтерска следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время беседы с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ".

В какой-то момент оставшись наедине в помещении, гражданин совершил побег.

Заметив человека, убегавшего в сторону контролируемой территории, пророссийские наемники открыли по нему огонь на поражение, при этом несмотря на угрозу для жизни и здоровья многих других граждан, которые ожидали на пересечение линии разграничения, отмечают в ГПСУ.

Раненого беглеца вблизи КПВВ "Гнутово" обнаружили пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил. Гражданину немедленно оказали первую медицинскую помощь и проинформировали медиков и полицейских.

В дальнейшем мужчина с ранениями руки и поясницы был доставлен в одно из лечебных учреждений Мариуполя. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия с гражданином работают представители правоохранительных органов.