У Путіна кажуть, що Медведчук залишиться "зв'язковим"

10620 переглядів
Понеділок, 20 травня 2019, 13:22

Президент Росії Володимир Путін продовжить взаємодію зі своїм кумом і головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком щодо обміну полоненими з Україною.

Про це у понеділок заявив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає російське агентство "РИА Новости".

"Він залишається таким, це людина, у якої є контакт з Володимиром Путіним, і, звичайно, цей контакт, в будь-якому випадку, буде продовжуватися. І якщо Медведчук зможе, скажімо так, з української сторони, ось ці ось свої ініціативи, гуманітарні ініціативи, дуже потрібні ініціативи, дійсно ефективно реалізовувати, то, безумовно, можна сказати, що ця робота його буде продовжуватися", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання, чи залишиться Віктор Медведчук людиною, з якою безпосередньо контактує Володимир Путін.

Раніше Медведчук заявив, що продовжить займатися питанням повернення полонених з Донбасу незалежно від позиції новообраного президента Володимира Зеленського.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Медведчук


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Кремлі сказали, коли Путін привітає Зеленського 20 травня 2019, 12:30
Путін лякає "новітньою зброєю з фантастичних оповідань" 17 травня 2019, 15:21
Путін розповів, як носив сусідку на руках на п'ятий поверх 16 травня 2019, 18:30
Усі новини
Головні новини
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?