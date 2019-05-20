У Путіна кажуть, що Медведчук залишиться "зв'язковим"

Президент Росії Володимир Путін продовжить взаємодію зі своїм кумом і головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком щодо обміну полоненими з Україною.

Про це у понеділок заявив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає російське агентство "РИА Новости".

"Він залишається таким, це людина, у якої є контакт з Володимиром Путіним, і, звичайно, цей контакт, в будь-якому випадку, буде продовжуватися. І якщо Медведчук зможе, скажімо так, з української сторони, ось ці ось свої ініціативи, гуманітарні ініціативи, дуже потрібні ініціативи, дійсно ефективно реалізовувати, то, безумовно, можна сказати, що ця робота його буде продовжуватися", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання, чи залишиться Віктор Медведчук людиною, з якою безпосередньо контактує Володимир Путін.

Раніше Медведчук заявив, що продовжить займатися питанням повернення полонених з Донбасу незалежно від позиції новообраного президента Володимира Зеленського.