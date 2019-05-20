У Путина говорят, что Медведчук останется "связным"

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Понедельник, 20 мая 2019, 13:22

Президент России Владимир Путин продолжит взаимодействие со своим кумом и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком относительно обмена пленными с Украиной.

Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает российское агентство "РИА Новости".

"Он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, и, конечно, этот контакт, в любом случае, будет продолжаться. И если Медведчук сможет, скажем так, с украинской стороны, вот эти вот свои инициативы, гуманитарные инициативы, очень нужные инициативы, действительно эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта работа его будет продолжаться", - заявил Песков, отвечая на вопрос, останется ли Виктор Медведчук человеком, с которым напрямую контактирует Владимир Путин.

Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возвращения пленных из Донбасса независимо от позиции новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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Темы: Путин Медведчук


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