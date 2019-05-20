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Клімкін розповів про "суперові розмови" з Зеленським

Понеділок, 20 травня 2019, 13:28
Клімкін розповів про суперові розмови з Зеленським

Глава МЗС України Павло Клімкін, який раніше заявив про відставку, розповів про "дуже добрі" переговори з Володимиром Зеленським, втім, запевнив, що наразі не планує працювати міністром разом з новим президентом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Клімкін заявив у понеділок в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Я мав декілька суперових розмов з Володимиром Зеленським, останню – позавчора. Ми дуже добре поговорили. Я сказав, що 100% буду допомагати там, де це потрібно", - повідомив Павло Клімкін.

На запитання телеведучих, чи готовий він працювати міністром при новому президентові, Клімкін відповів заперечливо.

"Це було б дивно. Якщо в Штатах є вибори, так що – голова МЗС залишається? Це насправді дуже-дуже дивно", - зазначив він, не виключивши можливість зміни своєї позиції у майбутньому. "А потім, після виборів подивимось", - сказав він.

Висловлюючи готовність допомагати консультаціями Зеленському, Клімкін не назвав чіткий формат співпраці з ним.

"Ми ж люди креативні. Я йому сказав. На прямому зв’язку - 100%. І якщо потрібні переговори – в якійсь креативній якості обов’язково ми там можемо опинитися", - зазначив Клімкін.

Він також повідомив, що планує іти до Верховної Ради самовисуванцем і "відкритий до пропозицій".

"Щодо політики, можу сказати, що я на сьогодні взагалі не бачу партійних проектів, які б за якістю людей та ідей були дуже достойними. Тому до пропозицій і ідей відкритий", - сказав він.

Нагадаємо, 17 травня Павло Клімкін заявив, що подає у відставку з посади міністра закордонних справ, та буде балотуватися до парламенту.

Європейська правда

Теми: ЗеленськийКлімкінпрезидентМЗС
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