Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Климкин рассказал о "суперовых разговорах" с Зеленским

Понедельник, 20 мая 2019, 13:28
Климкин рассказал о суперовых разговорах с Зеленским

Глава МИД Украины Павел Климкин, который ранее заявил об отставке, рассказал об "очень хороших" переговорах с Владимиром Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Климкин заявил в понедельник в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"У нас было несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний - позавчера. Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где это нужно", - сообщил Павел Климкин.

На вопрос телеведущих, готов ли он работать министром при новом президенте, Климкин ответил отрицательно.

"Это было бы странно. Если в Штатах проходят выборы, то что - глава МИД остается? Это на самом деле очень-очень странно", - отметил он, не исключив возможность изменения своей позиции в будущем. "А потом, после выборов – посмотрим", - сказал он.

Выражая готовность помогать консультациями Зеленскому, Климкин не назвал четкий формат сотрудничества с ним.

"Мы же люди креативные. Я ему сказал. На прямой связи - 100%. И если нужны переговоры - в каком-то креативном качестве мы там можем оказаться", - отметил Климкин.

Он также сообщил, что планирует идти в Верховную раду самовыдвиженцем и "открыт для предложений".

"О политике могу сказать, что я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и идей были бы очень достойными. Поэтому к предложениям и идеям открыт", - сказал он.

Напомним, 17 мая Павел Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел и будет баллотироваться в парламент.

Европейская правда

Темы: ЗеленскийКлимкинпрезидентМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский выступил в парламенте Дании: Все под угрозой, если Украина не выстоит
Зеленский летит в Грецию на саммит по Балканам
Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО – Зеленский
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: