Глава МИД Украины Павел Климкин, который ранее заявил об отставке, рассказал об "очень хороших" переговорах с Владимиром Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Климкин заявил в понедельник в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"У нас было несколько суперовых разговоров с Владимиром Зеленским, последний - позавчера. Мы очень хорошо поговорили. Я сказал, что 100% буду помогать там, где это нужно", - сообщил Павел Климкин.

На вопрос телеведущих, готов ли он работать министром при новом президенте, Климкин ответил отрицательно.

"Это было бы странно. Если в Штатах проходят выборы, то что - глава МИД остается? Это на самом деле очень-очень странно", - отметил он, не исключив возможность изменения своей позиции в будущем. "А потом, после выборов – посмотрим", - сказал он.

Выражая готовность помогать консультациями Зеленскому, Климкин не назвал четкий формат сотрудничества с ним.

"Мы же люди креативные. Я ему сказал. На прямой связи - 100%. И если нужны переговоры - в каком-то креативном качестве мы там можем оказаться", - отметил Климкин.

Он также сообщил, что планирует идти в Верховную раду самовыдвиженцем и "открыт для предложений".

"О политике могу сказать, что я сегодня вообще не вижу партийных проектов, которые по качеству людей и идей были бы очень достойными. Поэтому к предложениям и идеям открыт", - сказал он.

Напомним, 17 мая Павел Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел и будет баллотироваться в парламент.

Европейская правда