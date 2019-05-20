Зеленський подав декларацію: вілла в Італії, 5 готельних номерів у Грузії

20 травня президент Володимир Зеленський опублікував декларацію про доходи за 2018 рік, де вказав віллу в Італії за майже 89 мільйонів гривень та 5 готельних номерів у Грузії.

Про це свідчать дані Національного агентства із запобігання корупції.

Зеленський задекларував кілька квартир у Києві, квартиру дружини в Криму на майже 130 кв.м. та низку нерухомості за кордоном.

Зокрема, у президента з дружиною Оленою є квартира у Великій Британії площею 91 кв.м. та житловий будинок в Італії площею 413 кв.м. Будинок Зеленські придбали у 2015 році за 88,6 млн гривень, а квартира у Британії їм коштувала більше 42 млн грн.

У декларації за 2017 рік Зеленський не вказував італійського маєтку.

Також подружжя вказало 5 об'єктів незавершеного будівництва – готельних номерів у Грузії.

Крім того, у Зеленських є квартира у Києві площею майже 300 кв.м за більш ніж 19 мільйонів гривень.

Він з дружиною є кінцевим бенефеціаром ТОВ "КІНОКВАРТАЛ", ТОВ "СТУДІЯ КВАРТАЛ - 95", ТОВ "ЗЕЛАРІ ФІШ", Aldorante Limited (зареєстрована в Кіпрі), Vilhar Holdings Limited (зареєстрована в Кіпрі), Film Heritage inc (зареєстрована в Белізі), San Tommaso S.R.L. (зареєстрована в Італії).

У порівнянні з 2017 роком, з переліку компаній зникла Megiritano Ventures Ltd, зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Торік за основним місцем роботи ("Квартал 95") Зеленський заробив 4,2 млн гривень. Крім цього президент задекларував ще 5 мільйонів 548 тисяч гривень доходу.

Дружина президента торік заробила 4,9 мільйонів гривень.

Готівкою президент зберігає 190 тисяч доларів, 107 тисяч євро, а перша леді - 150 тисяч гривень. Інші кошти подружжя зберігає на рахунках "Приватбанку", переважно в Латвії. У Зеленського на рахунках - 440 тисяч доларів, 1 мільйон гривень та 130 євро, а в Зеленської - майже 12 тисяч доларів, більше 100 тисяч гривень.

Водночас, Зеленський вказав низку фінансових зобов'язань - кредитів у "ОТП Банк" у 200 тис. гривень та 400 тисяч грн у "Приватбанку", а також позику у власної компанії Film Heritage inC на суму 1 775 935 фунтів стерлінгів (приблизно 60 млн гривень).

Також Зеленські задекларували акції та облігації в Україні та Кіпрі, корпоративні права на ТОВ "КІНОКВАРТАЛ", "СТУДІЯ КВАРТАЛ-95", "ЗЕЛАРІ ФІШ", "ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР "ЛІГА СМІХУ", "АНІМАЦІЙНА СТУДІЯ 95", "Квартал ТВ", "ФІШ-ХАУС", "ІНВЕСТ АНІМА", "ГАУДІ СТУДІО", "КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ".

Серед іншого у подружжя є по кілька коштовних годинників марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобілі - LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. Торік у дружини Зеленського був ще й BMW.

Зеленський задекларував 3 винаходи, 3 – корисні моделі, більш ніж 30 - торгових марок чи комерційних найменувань.

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