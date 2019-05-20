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Зеленский подал декларацию: вилла в Италии, 5 гостиничных номеров в Грузии

Понедельник, 20 мая 2019, 13:42
Зеленский подал декларацию: вилла в Италии, 5 гостиничных номеров в Грузии

20 мая президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, где указал виллу в Италии за почти 89 млн гривен и 5 гостиничных номеров в Грузии.

Об этом свидетельствуют данные Национального агентства по предупреждению коррупции.

Зеленский задекларировал несколько квартир в Киеве, квартиру жены в Крыму площадью почти 130 кв.м. и ряд недвижимости за рубежом.

В частности, у президента с женой Еленой есть квартира в Великобритании площадью 91 кв.м. и жилой дом в Италии площадью 413 кв.м. Дом Зеленские приобрели в 2015 году за 88,6 млн гривен, а квартира в Британии им стоила больше 42 млн грн.

В декларации за 2017 год Зеленский не указывал итальянского поместья.

Также супруги указали 5 объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии.

Кроме того, в Зеленских есть квартира в Киеве площадью почти 300 кв.м. за более чем 19 млн гривен.

Он с женой является конечным бенефециаром ООО "Киноквартал", ООО "СТУДИЯ КВАРТАЛ - 95", ООО "ЗЕЛАРИ ФИШ", Aldorante Limited (зарегистрирована на Кипре), Vilhar Holdings Limited (зарегистрирована на Кипре), Film Heritage inc (зарегистрирована в Белизе) , San Tommaso SRL (зарегистрирована в Италии).

По сравнению с 2017 годом, из перечня компаний исчезла Megiritano Ventures Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

В прошлом году по основному месту работы ("Квартал 95") Зеленский заработал 4,2 млн гривен. Кроме этого президент задекларировал еще 5,548 млн гривен дохода.

Супруга президента в прошлом году заработала 4,9 млн гривен.

Наличными президент сохраняет 190 тысяч долларов, 107 тысяч евро, а первая леди – 150 тысяч гривен. Другие средства супруги сохраняют на счетах "Приватбанка", преимущественно в Латвии. В Зеленского на счетах - 440 тысяч долларов, 1 млн гривен и 130 евро, а Зеленская - почти 12 тысяч долларов, больше 100 тысячи гривен.

В то же время, Зеленский отметил ряд финансовых обязательств - кредитов в "ОТП Банк" на 200 тыс. гривен и 400 тысяч грн в "Приватбанке", а также заем в собственной компании Film Heritage inC на сумму 1775935 фунтов стерлингов (примерно 60 млн гривен).

Также Зеленские задекларировали акции и облигации в Украине и Кипре, корпоративные права на ООО "Киноквартал", "СТУДИЯ КВАРТАЛ-95", "ЗЕЛАРИ ФИШ", "Продюсерский центр "ЛИГА СМЕХА", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "ФИШ-ХАУС", "ИНВЕСТ АНИМА", "Гауда СТУДИО", "КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ".

Среди прочего у супругов есть по несколько ценных часов марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобили - LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. В прошлом году в жены Зеленского был еще и BMW.

Зеленский задекларировал 3 изобретения, 3 - полезные модели, более 30 - торговых марок или коммерческих наименований.

Напомним:

  • 5 апреля движение "ЧЕСНО" призвало кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за прошлый год, однако у Зеленского отказались.
  • Комик и актер Владимир Зеленский как кандидат в президенты декларировал свои доходы за 2017 год, так как избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года, а обязательным является декларирование благосостояния за предыдущий год.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийвиборыпрезидентНАПКдекларации
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