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Вища кваліфікаційна комісія суддів заявляє, що її заблокували

Понеділок, 20 травня 2019, 14:05

Вища кваліфікаційної комісії суддів України повідомила, що зранку 20 травня близько 20 осіб "спортивної зовнішності" заблокували вхід до її будівлі

Як сказано в заяві, ті люди назвали себе громадськими активістами, але не зазначили, яку громадську організацію представляють.

"Вони заблокували вхід до будівлі ВККСУ частині членів Комісії", – повідомило відомство.

 

"Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано", – додала комісія.

Про інцидент о 8.40 повідомили Національній поліції.

 

"Такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами", – заявили у ВККС.

Відповідно до порядку денного, Вища кваліфікаційна комісія суддів України о 9:30 мала  провести засідання на вулиці Генерала Шаповала, 9, у Києві.

Передбачалося розглядати питання про кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді суддів: Олександра Вільчинського, Світлани Грабець, Тараса Зайця, Марії Зелінської, Діани Ісаєвої, Андрія Ключника, Максима Лейби, Олени Мозолевської, Ольги Нешик, Вікторії Русанової та Олександра Смольнякова.

Отримати коментар із приводу блокування ВККС від київської поліції "Українській правді" поки що не вдалося.

Теми: суд
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