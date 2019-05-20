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Высшая квалификационная комиссия судей заявляет, что ее заблокировали

Понедельник, 20 мая 2019, 14:05

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что утром 20 мая около 20 человек "спортивной внешности" заблокировали вход в ее здание.

Как сказано в заявлении, эти люди назвали себя общественными активистами, но не указали, какую общественную организацию представляют.

"Они заблокировали вход в здание ВККСУ части членов Комиссии", – сообщило ведомство.

 

"Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, проведение квалификационного оценивания сорвано", – добавила комиссия.

Об инциденте в 8.40 сообщили Национальной полиции.

 

"Такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений, которых удалось в последнее время достичь Украине совместно с международными партнерами", – заявили в ВККС.

Согласно повестке дня, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в 9:30 должна была провести заседание на улице Генерала Шаповала, 9, в Киеве.

Предполагалось рассматривать вопрос о квалификационной оценке на соответствие занимаемой должности судей: Александра Вильчинского, Светланы Грабец, Тараса Зайца, Марии Зелинской, Дианы Исаевой, Андрея Ключника, Максима Лейбы, Елены Мозолевской, Ольги Нешик, Виктории Русановой и Александра Смольнякова.

Получить комментарий по поводу блокировки ВККС от киевской полиции "Украинской правде" пока не удалось.

Темы: суд
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