Клімкін підтримав ініціативу Зеленського

37571 перегляд
Понеділок, 20 травня 2019, 16:24

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо надання подвійного громадянства українцям, які живуть за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства! Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - написав Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

"Але (!), вкотре наголошу, що у разі наявності громадянства країни-агресора – тільки після деокупації Криму і Донбасу. Це абсолютний must", - додав міністр.

Нагадаємо:

  • 17 травня Клімкін заявив, що подає у відставку з посади міністра закордонних справ, та буде балотуватися до парламенту.
  • Він також розповів про "дуже добрі" переговори з Зеленським, втім, запевнив, що наразі не планує працювати міністром разом з новим президентом.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Клімкін паспорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В ЄС назвали умови, за яких готові підтримати розпуск Ради 20 травня 2019, 17:13
ЗЕнавгураційні замітки 20 травня 2019, 16:30
Тимошенко: Цей парламент має піти красиво 20 травня 2019, 16:28
Усі новини
Головні новини
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?