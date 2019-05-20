Клімкін підтримав ініціативу Зеленського

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо надання подвійного громадянства українцям, які живуть за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства! Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - написав Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

"Але (!), вкотре наголошу, що у разі наявності громадянства країни-агресора – тільки після деокупації Криму і Донбасу. Це абсолютний must", - додав міністр.

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