Климкин поддержал инициативу Зеленского

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о предоставлении двойного гражданства некоторым украинцам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем - вопрос двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые готовы помогать менять страну. Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

"Но (!), еще раз подчеркну, что в случае наличия гражданства страны-агрессора - только после деоккупации Крыма и Донбасса. Это абсолютный must", - добавил министр.

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