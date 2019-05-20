Климкин поддержал инициативу Зеленского

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Понедельник, 20 мая 2019, 16:24

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о предоставлении двойного гражданства некоторым украинцам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем - вопрос двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые готовы помогать менять страну. Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

"Но (!), еще раз подчеркну, что в случае наличия гражданства страны-агрессора - только после деоккупации Крыма и Донбасса. Это абсолютный must", - добавил министр.

Напомним:

  • 17 мая Климкин заявил, что подает в отставку с должности министра иностранных дел и будет баллотироваться в парламент.
  • Он также рассказал об "очень хороших" переговорах с Зеленским, впрочем, заверив, что пока не планирует работать министром вместе с новым президентом.

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Темы: Зеленский Климкин паспорт


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