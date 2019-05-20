У Єврокомісії Зеленському прогнозують "дуже швидкий старт"

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Понеділок, 20 травня 2019, 18:37

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович повідомив, що планує обговорити із президентом Володимиром Зеленським зобов’язання України у процесі реалізації реформ.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це чиновник розповів у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві.

"У мене була можливість наголосити на конкретних зобов’язаннях України у процесі реформ. В першу чергу – секторах енергетики та економіки. Це я озвучив у розмові із прем’єр-міністром, і планую озвучити у розмові з новим президентом, яка має відбутися сьогодні", - сказав Шефчович.

"У нового президента дуже швидкий старт – вже цього тижня в Київ прибуває місія МВФ. Ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними та Україна отримає нову програму фінансової підтримки", - додав він.

Шефчович наголосив, що у сфері енергетики ЄС сподівається на продовження реформ, включаючи анбандлінг "Нафтогазу".

Також віце-президент Єврокомісії нагадав про завершення з наступного року транзитної угоди з "Газпромом".

"Я зроблю все можливе для відновлення тристоронніх переговорів, перемовини мають відбутися якнайшвидше, зараз ми обговорюємо місце для них. За результатами цих консультацій ми маємо вийти на довгостроковий транзитний контракт, який гарантуватиме достатні для України норми транзиту, і який має відповідати європейським стандартам", - сказав він, анонсувавши візит до Москви, щоб оголосити, що "українська сторона готова до якнайшвидшого відновлення газових переговорів.

Шефчович також заявив, що має намір запросити Володимира Зеленського в Брюссель. "Ми будемо раді ближче познайомитися із ним та його командою", - зазначив віце-президент ЄК.

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Теми: Зеленський ЄС


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