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В Еврокомиссии прогнозируют Зеленскому быстрый старт

Понедельник, 20 мая 2019, 18:37
В Еврокомиссии прогнозируют Зеленскому быстрый старт

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским обязательства Украины в процессе реализации реформ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом чиновник рассказал в понедельник во время общения с журналистами в Киеве.

"У меня была возможность акцентировать внимание на конкретных обязательствах Украины в процессе реформ. В первую очередь – в энергетике и экономике. Это я озвучил в разговоре с премьер-министром и планирую озвучить в разговоре с новым президентом сегодня", - отметил Шефчович.

"У нового президента очень быстрый старт - уже на этой неделе в Киев прибывает миссия МВФ. Мы надеемся, что эти переговоры будут успешными, и Украина получит новую программу финансовой поддержки. В сфере энергетики мы надеемся на продолжение реформ, включая анбандлинг "Нафтогаза", - добавил он.

Шефчович также напомнил о завершении со следующего года транзитного соглашения с "Газпромом".

"Я сделаю все возможное для возобновления трехсторонних переговоров, они должны состояться как можно скорее, сейчас мы обсуждаем место для них. По результатам этих консультаций мы должны выйти на долгосрочный транзитный контракт, который гарантирует достаточные для Украины нормы транзита и должен соответствовать европейским стандартам", - сказал он, анонсировав визит в Москву, чтобы объявить, что "украинская сторона готова к скорейшему возобновлению газовых переговоров".

Шефчович заявил, что намерен пригласить Зеленского в Брюссель: "Мы будем рады ближе познакомиться с ним и его командой".

Темы: ЗеленскийЕС
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