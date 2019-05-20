У РФ заявили, що оскаржили два рішення суду в Гаазі за позовами українських компаній

7095 переглядів
Понеділок, 20 травня 2019, 20:39

Росія оскаржила два рішення міжнародного суду в Гаазі за позовами українських компаній за Крим і планує оскаржити ще шість.

Про це повідомив глава Мін'юсту РФ Олександр Коновалов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Два з рішень вже оскаржено, ще стосовно шести йде робота, вони будуть оскаржені", - сказав Коновалов.

"У майбутніх процесах, які Україна та інші країни вже ініціювали або планують ініціювати щодо Росії в міжнародних інстанціях, які РФ, як і раніше, вважає некомпетентними в цій частині, РФ братиме участь", - додав він.

Читайте також: "Від Коломойського до "Нафтогазу": нові перемоги та складнощі у кримських арбітражах проти РФ".

Нагадуємо:

  • НАК "Нафтогаз України" отримав позитивне рішення від арбітражу у Гаазі у справі про захоплення активів компанії Росією після незаконної анексії Криму.
  • За словами глави НАК Андрія Коболєва, Росія повинна виплатити компенсацію в сумі до 5 млрд доларів, але рішення щодо суми буде предметом наступних слухань пізніше в цьому році.
  • Однак у мін'юсті Росії заявили, що не визнали часткове рішення міжнародного арбітражу при Постійної палаті третейського суду в Гаазі за позовом "Нафтогазу" до РФ

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Крим суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія затягує переговори про транзит газу — "Нафтогаз" 20 травня 2019, 17:30
Радбез ООН збереться на засідання через український мовний закон на вимогу РФ 20 травня 2019, 09:00
До полонених українських моряків не пускають адвокатів – Полозов 19 травня 2019, 21:08
Усі новини
Головні новини
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?