У РФ заявили, що оскаржили два рішення суду в Гаазі за позовами українських компаній

Росія оскаржила два рішення міжнародного суду в Гаазі за позовами українських компаній за Крим і планує оскаржити ще шість.

Про це повідомив глава Мін'юсту РФ Олександр Коновалов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Два з рішень вже оскаржено, ще стосовно шести йде робота, вони будуть оскаржені", - сказав Коновалов.

"У майбутніх процесах, які Україна та інші країни вже ініціювали або планують ініціювати щодо Росії в міжнародних інстанціях, які РФ, як і раніше, вважає некомпетентними в цій частині, РФ братиме участь", - додав він.

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