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В РФ заявили, что обжаловали два решения суда в Гааге по искам украинских компаний

Понедельник, 20 мая 2019, 20:39

Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжаловать еще шесть.

Об этом сообщил глава Минюста РФ Александр Коновалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Два из состоявшихся решений уже обжалованы, еще по шести идет работа, они будут обжалованы", - сказал Коновалов.

"В будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или собираются инициировать в отношении России в международных инстанциях, которые РФ по-прежнему считает некомпетентными в данной части, РФ будет принимать участие", - добавил он.

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Напоминаем:

  • НАК "Нафтогаз Украины" получил положительное решение от арбитража в Гааге по делу о захвате активов компании Россией после незаконной аннексии Крыма.
  • По словам главы НАК Андрея Коболева, Россия должна выплатить компенсацию в сумме до 5 млрд долларов, но решение по сумме будет предметом следующих слушаний позже в этом году.
  • Одна в минюсте России заявили, что не признают частичное решение международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску "Нафтогаза" к РФ.

Темы: РосcияКрымсуд
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