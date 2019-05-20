В РФ заявили, что обжаловали два решения суда в Гааге по искам украинских компаний
Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжаловать еще шесть.
Об этом сообщил глава Минюста РФ Александр Коновалов, передает "Интерфакс-Украина".
"Два из состоявшихся решений уже обжалованы, еще по шести идет работа, они будут обжалованы", - сказал Коновалов.
"В будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или собираются инициировать в отношении России в международных инстанциях, которые РФ по-прежнему считает некомпетентными в данной части, РФ будет принимать участие", - добавил он.
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Напоминаем:
- НАК "Нафтогаз Украины" получил положительное решение от арбитража в Гааге по делу о захвате активов компании Россией после незаконной аннексии Крыма.
- По словам главы НАК Андрея Коболева, Россия должна выплатить компенсацию в сумме до 5 млрд долларов, но решение по сумме будет предметом следующих слушаний позже в этом году.
- Одна в минюсте России заявили, что не признают частичное решение международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску "Нафтогаза" к РФ.
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