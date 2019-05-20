В РФ заявили, что обжаловали два решения суда в Гааге по искам украинских компаний

Россия обжаловала два решения международного суда в Гааге по искам украинских компаний за Крым и планирует обжаловать еще шесть.

Об этом сообщил глава Минюста РФ Александр Коновалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Два из состоявшихся решений уже обжалованы, еще по шести идет работа, они будут обжалованы", - сказал Коновалов.

"В будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или собираются инициировать в отношении России в международных инстанциях, которые РФ по-прежнему считает некомпетентными в данной части, РФ будет принимать участие", - добавил он.

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