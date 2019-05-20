Зеленський сподівається на зустріч з Трампом найближчим часом

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Понеділок, 20 травня 2019, 21:27
прес-служба президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається зустрітися із своїм американським колегою Дональдом Трампом найближчим часом.

Про це він сказав на зустрічі із представниками адміністрації США та Конгресу США, передає прес-служба президента.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", – наголосив Зеленський.

Також він подякував Трампу за привітання та заявив, що сподівається на зустріч з ним найближчим часом.

З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики США Рік Перрі, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер і сенатор США Рон Джонсон.

Українська правда

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Теми: Зеленський США Трамп


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