Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшее время.
Об этом он сказал на встрече с представителями администрации США и Конгресса США, передает пресс-служба президента.
"США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - подчеркнул Зеленский.
Также он поблагодарил Трампа за поздравления и заявил, что надеется на встречу с ним в ближайшее время.
С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.
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