Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время

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Понедельник, 20 мая 2019, 21:27
пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшее время.

Об этом он сказал на встрече с представителями администрации США и Конгресса США, передает пресс-служба президента.

"США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил Трампа за поздравления и заявил, что надеется на встречу с ним в ближайшее время.

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.

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Темы: Зеленский США Трамп


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