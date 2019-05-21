Зеленський сподівається на підтримку Єврокомісії у переговорах з РФ про транзит газу

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Вівторок, 21 травня 2019, 01:53

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем проведення чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна – ЄС – Росія з підготовки до укладення газового контракту.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

"Як Президент України розраховую на подальшу підтримку Єврокомісії у рамках переговорного процесу між Україною, ЄC та РФ з метою укладення контракту на транзит російського природного газу газогонами України після 2019 року. Ми також будемо вдячні за солідарну позицію ЄC у питанні протидії реалізації будівництва газопроводу "Північний потік-2", – підкреслив Зеленський.

Крім того, співрозмовники обговорили широке коло питань співпраці між Україною та Європейським Союзом, а також протидію агресії Кремля на Донбасі та перспективи деокупації Криму.

Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресора – Росії.

"Посилення санкцій щодо Російської Федерації через агресію – це наша справді велика надія. Я сподіваюся, що санкційний тиск з боку ЄС продовжуватиметься. Для нас це дуже важливо – не на словах. Це життєво важливо для України та тих людей, яких ми втрачаємо на Донбасі", – наголосив глава держави.

Зі свого боку Шефчовіч зазначив, що ЄС високо цінує продовження європейської політики України. Він побажав Зеленському успіхів у роботі.

Нагадаємо:

  • У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.
  • "Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.
  • Планується, що "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.
  • Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.
  • Глава "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявив, що "Газпром" готовий почати поставки газу по "Північному потоку-2" з 1 січня 2020 року.
  • Міністерство енергетики РФ очікує, що Росії та Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну до Євросоюзу.

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Теми: газ ЄС Зеленський Росія


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