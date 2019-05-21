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Зеленский надеется на поддержку Еврокомиссии в переговорах с РФ о транзите газа

Вторник, 21 мая 2019, 01:53

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия по подготовке к заключению газового контракта.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Как Президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, а также противодействие агрессии Кремля на Донбассе и перспективы деоккупации Крыма.

Зеленский отметил важность усиления санкций против страны-агрессора - России.

"Усиление санкций в отношении Российской Федерации за агрессию - это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционный давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно - не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе", - подчеркнул глава государства.

Со своей стороны Шефчович отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины. Он пожелал Зеленскому успехов в работе.

Напомним:

  • В январе Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.
  • "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
  • Планируется, что газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
  • Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
  • Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.
  • Министерство энергетики РФ ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.

Темы: газЕСЗеленскийРосcия
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