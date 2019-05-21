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Суд зобов'язав аудиторів Трампа показати його податкові декларації

Вівторок, 21 травня 2019, 03:47

Суд у Вашингтоні підтримав позицію конгресменів США, які вимагали у аудиторів податкові декларації президента країни Дональда Трампа. Трамп уже висловив намір оскаржити це рішення федерального судді.

Про це пише DW.com.

Раніше демократи в Конгресі США офіційно зажадали розкрити податкові відрахування Трампа за 2013-2018 роки. Голова комітету Палати представників з фінансів і податків Річард Ніл звернувся з цим запитом до Податкового управління (IRS) США і також зажадав у відомства деталі про можливі податкові перевірки щодо Трампа і його бізнесу.

Президент США всупереч усталеній практиці досі не розкрив інформацію про свої податкові відрахування. Трамп заявив, що не готовий публікувати декларації, поки щодо нього не завершаться податкові перевірки.

Теми: ТрампСША
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