Суд зобов'язав аудиторів Трампа показати його податкові декларації
Суд у Вашингтоні підтримав позицію конгресменів США, які вимагали у аудиторів податкові декларації президента країни Дональда Трампа. Трамп уже висловив намір оскаржити це рішення федерального судді.
Про це пише DW.com.
Раніше демократи в Конгресі США офіційно зажадали розкрити податкові відрахування Трампа за 2013-2018 роки. Голова комітету Палати представників з фінансів і податків Річард Ніл звернувся з цим запитом до Податкового управління (IRS) США і також зажадав у відомства деталі про можливі податкові перевірки щодо Трампа і його бізнесу.
Президент США всупереч усталеній практиці досі не розкрив інформацію про свої податкові відрахування. Трамп заявив, що не готовий публікувати декларації, поки щодо нього не завершаться податкові перевірки.
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