Суд обязал аудиторов Трампа представить его налоговые декларации

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Вторник, 21 мая 2019, 03:47

Суд в Вашингтоне поддержал позицию конгрессменов США, которые требовали у аудиторов налоговые декларации президента страны Дональда Трампа. Трамп уже выразил намерение оспорить это решение федерального судьи.

Об этом пишет DW.com.

Ранее демократы в Конгрессе США официально затребовали раскрыть налоговые отчисления Трампа за 2013-2018 годы. Председатель комитета Палаты представителей по финансам и налогам Ричард Нил обратился с этим запросом к Налоговому управлению (IRS) США и также затребовал у ведомства детали о возможных налоговых проверках в отношении Трампа и его бизнеса.

Президент США вопреки устоявшейся практике до сих пор не раскрыл информацию о своих налоговых отчислениях. Трамп заявил, что не готов публиковать декларации, пока в отношении него не завершатся налоговые проверки.

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Темы: Трамп США


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