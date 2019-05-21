Рух ЧЕСНО: У 2018 році Зеленський збільшив свої статки на 6 млн грн

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Вівторок, 21 травня 2019, 07:27

У 2018 році президент України Володимир Зеленський та його родина збільшили свої статки на 6 млн гривень у порівнянні із 2017 роком.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

У день інавгурації 20 травня на сайті НАЗК була опублікована електронна декларація новообраного президента  за 2018 рік. Статки Зеленського склали близько 37 млн грн.

Рух ЧЕСНО дослідив різницю між деклараціями 2018 і 2017 років.  

Доходи Зеленського і членів родини за 2018 рік склали 14,63 млн грн, із яких 10,46 млн грн склали доходи за підприємницьку діяльність.

Грошові активи у 2018 року склали близько 22,55 млн грн.

Відтак, загальні статки у декларації Володимира Зеленського склали близько 37 млн грн.

У 2017 році загальна сума статків Зеленського склала 31,33 млн грн. Таким чином, різниця складає близько 6 млн грн.

Місцем фактичного проживання Зеленського значиться село Іванковичі Васильківського району. Там подружжя має будинок на 353 кв м.

Із новинок — у об'єктах незавершеного будівництва — п’ять готельний номерів у Грузії. Також з'явилася вілла в Італії на 413 кв м. Вілла зареєстрована на San Tommaso S.R.L., яке є серед підприємств, де Зеленський значиться кінцевим бенефіціаром.

Загалом Зеленський задекларував сім підприємств, де він і його дружина є кінцевими бенефіціарами.

ЧЕСНО нагадує, що відповідно до рекомендацій НАЗК Зеленський впродовж 30 днів має передати підприємства іншим фізичним або юридичним особам.

Нагадаємо:

  • 5 квітня рух "Чесно" закликав кандидата у президенти Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за минулий рік, однак у Зеленського відмовилися.
  • Комік і актор Володимир Зеленський як кандидат у президенти декларував свої доходи за 2017 рік, адже виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року, а обов’язковим є декларування статків за попередній рік.

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Теми: Зеленський декларації


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