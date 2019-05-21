Движение "Чесно": В 2018 году Зеленский увеличил свое состояние на 6 млн грн
В 2018 году президент Украины Владимир Зеленский и его семья увеличили свое состояние на 6 млн гривен по сравнению с 2017 годом.
Об этом сообщает Движение "ЧЕСНО".
В день инаугурации 20 мая на сайте НАПК была опубликована электронная декларация новоизбранного президента за 2018. Состояние Зеленского составило около 37 млн грн.
Движение "ЧЕСНО" исследовало разницу между декларациями 2018 и 2017 гг.
Доходы Зеленского и членов его семьи за 2018 составили 14, 63 млн грн, из которых 10,46 млн грн составили доходы за предпринимательскую деятельность.
Денежные активы в 2018 года составили около 22,55 млн грн.
Следовательно, общее состояние в декларации Владимира Зеленского составило около 37 млн грн.
В 2017 году общая сумма состояния Зеленского составила 31,33 млн грн. Таким образм, разница составляет около 6 млн грн.
Местом фактического проживания Зеленского значится село Иванковичи Васильковского района. Там супруги имеют дом на 353 кв. м.
Из новинок - в объектах незавершенного строительства - пять гостиничных номеров в Грузии. Также появилась вилла в Италии на 413 кв м. Вилла зарегистрирована на компанию San Tommaso S.R.L., которая значится среди предприятий, где Зеленский является конечным бенефициаром.
В общем Зеленский задекларировал семь предприятий, где он и его жена являются конечными бенефициарами.
"ЧЕСНО" напоминает, что в соответствии с рекомендациями НАПК Зеленский в течение 30 дней должен передать предприятия другим физическим или юридическим лицам.
Напомним:
- 5 апреля движение "ЧЕСНО" призвало кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за прошлый год, однако у Зеленского отказались.
- Комик и актер Владимир Зеленский как кандидат в президенты декларировал свои доходы за 2017 год, так как избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года, а обязательным является декларирование благосостояния за предыдущий год.