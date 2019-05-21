Движение "ЧЕСНО": В 2018 году Зеленский увеличил свое состояние на 6 млн грн

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Вторник, 21 мая 2019, 07:27

В 2018 году президент Украины Владимир Зеленский и его семья увеличили свое состояние на 6 млн гривен по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщает Движение "ЧЕСНО".

В день инаугурации 20 мая на сайте НАПК была опубликована электронная декларация новоизбранного президента за 2018. Состояние Зеленского составило около 37 млн ​​грн.

Движение "ЧЕСНО" исследовало разницу между декларациями 2018 и 2017 гг.

Доходы Зеленского и членов его семьи за 2018 составили 14, 63 млн грн, из которых 10,46 млн грн составили доходы за предпринимательскую деятельность.

Денежные активы в 2018 года составили около 22,55 млн грн.

Следовательно, общее состояние в декларации Владимира Зеленского составило около 37 млн ​​грн.

В 2017 году общая сумма состояния Зеленского составила 31,33 млн грн. Таким образм, разница составляет около 6 млн грн.

Местом фактического проживания Зеленского значится село Иванковичи Васильковского района. Там супруги имеют дом на 353 кв. м.

Из новинок - в объектах незавершенного строительства - пять гостиничных номеров в Грузии. Также появилась вилла в Италии на 413 кв м. Вилла зарегистрирована на компанию San Tommaso S.R.L., которая значится среди предприятий, где Зеленский является конечным бенефициаром.

В общем Зеленский задекларировал семь предприятий, где он и его жена являются конечными бенефициарами.

"ЧЕСНО" напоминает, что в соответствии с рекомендациями НАПК Зеленский в течение 30 дней должен передать предприятия другим физическим или юридическим лицам.

Напомним:

  • 5 апреля движение "ЧЕСНО" призвало кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовать декларацию за прошлый год, однако у Зеленского отказались.
  • Комик и актер Владимир Зеленский как кандидат в президенты декларировал свои доходы за 2017 год, так как избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года, а обязательным является декларирование благосостояния за предыдущий год.

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Темы: Зеленский декларации


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