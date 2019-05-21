Зеленський закликав США до посилення санкцій проти Росії

1518 переглядів
Вівторок, 21 травня 2019, 09:09

Президент України Володимир Зеленський закликав США продовжувати політику посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента України.

На зустрічі з представниками адміністрації США Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - заявив він.

Володимир Зеленський також подякував США за допомогу у сфері безпеки.

Президент додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті й демократичні реформи в Україні: "У нас є дуже гарний приклад – це ваша країна. Реформування України в цілому, в усіх галузях, відбуватиметься не після припинення вогню на Донбасі, а паралельно. Бо нам це потрібно. Ми хочемо стати європейською країною щодо цінностей і прозорості".

Крім того, під час зустрічі Зеленський висловив сподівання на зустріч з президентом США дональдом Трампом найближчим часом.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський США санкції Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чи законно Зеленський розпустив Верховну Раду 21 травня 2019, 09:00
Рух ЧЕСНО: У 2018 році Зеленський збільшив свої статки на 6 млн грн 21 травня 2019, 07:27
Президент Угорщини назвав обнадійливими переговори із Зеленським 21 травня 2019, 05:30
Усі новини
Головні новини
Президент Угорщини назвав обнадійливими переговори із Зеленським
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
Усі новини
Досвід

Як знайти роботу. 10 порад від незрячих велосипедистів

Лайфхаки

10 порад, що допоможуть зробити підробіток ефективнішим

Design

Купити зручний бюстгалтер: як обрати собі ідеальне бра