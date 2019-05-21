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Зеленський закликав США до посилення санкцій проти Росії

Вівторок, 21 травня 2019, 09:09

Президент України Володимир Зеленський закликав США продовжувати політику посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу президента України.

На зустрічі з представниками адміністрації США Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.

"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ", - заявив він.

Володимир Зеленський також подякував США за допомогу у сфері безпеки.

Президент додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті й демократичні реформи в Україні: "У нас є дуже гарний приклад – це ваша країна. Реформування України в цілому, в усіх галузях, відбуватиметься не після припинення вогню на Донбасі, а паралельно. Бо нам це потрібно. Ми хочемо стати європейською країною щодо цінностей і прозорості".

Крім того, під час зустрічі Зеленський висловив сподівання на зустріч з президентом США дональдом Трампом найближчим часом.

Теми: ЗеленськийСШАсанкціїРосія
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