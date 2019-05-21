Зеленский призвал США к ужесточению санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США продолжать политику ужесточения санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

На встрече с представителями администрации США Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали усиления санкций против РФ", - заявил он.

Владимир Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.

Президент добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: "У нас есть очень хороший пример – это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности".

Кроме того, во время встречи Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США дональдом Трампом в ближайшее время.