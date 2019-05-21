На Київ суне сильний вітер

У столиці в найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 травня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це 21 травня повідомляє прес-служба Київської міської адміністрації.

У зв’язку з цим, синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

КМДА закликала мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, 21 травня у західних, північних та центральних областях місцями грози, у західних областях при грозах шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах місцями сильні дощі.